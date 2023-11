Wiedmann-Bibel zurück in Lutherstadt Wittenberg

Mit ihren insgesamt 3333 Bildern und einer Gesamtlänge von 1,2 Kilometern ist ab Donnerstag die Wiedmann-Bibel wieder in Wittenberg zu sehen. Das von Willy Wiedmann (1923-2013) zwischen 1984 und 2000 geschaffene Leporello bestehe aus insgesamt 19 Büchern und sei 2017 schon einmal in der Lutherstadt zu sehen gewesen, teilte die Stadt Wittenberg mit. Die am Donnerstag eröffnete Ausstellung Die Wiedmann Bibel - Die längste gemalte Bibel der Welt hat Wiedmanns Sohn Martin kuratiert.

Nach den Angaben der Stadt gilt die Bibel nicht nur als die längste gemalte, sondern auch als die einzige Bibel, die das komplette Alte und Neue Testament in aufeinanderfolgenden Bildern zeigt. In vier Kisten verstaut hatte sie Martin Wiedmann nach dem Tod seines Vaters auf dem Dachboden seiner Galerie entdeckt. Mittlerweile sind nach Angaben der Stadt alle Bilder digitalisiert und in interaktiver Form - unter anderem durch Videos - erfahrbar. Das Werk soll im Rahmen der diesjährigen Lutherkonferenz bis Jahresende im Alten Rathaus ausgestellt werden.