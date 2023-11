Wiederholungsspiel: Saarbrücken besiegt Topteam Dresden

Mehr zum Thema

Bereitschaftspraxen: KV weist Minister-Äußerungen zurück Im Streit um die angekündigte Schließung von sieben ärztlichen Bereitschaftspraxen hat die rheinland-pfälzische Kassenärztliche Vereinigung (KV) Gesundheitsminister Clemens Hoch eine Verkennung des Praxisalltags vorgeworfen. Die Äußerungen des Ministers stellten eine befremdliche Missachtung der ärztlichen Selbstverwaltung dar, erklärte der Vorsitzende des Vorstands der KV Rheinland-Pfalz, Peter Heinz, am Sonntag in Mainz. Er wünsche sich, dass sich die Politik ernsthaft mit den Problemen in der ambulanten Versorgung befasse und konstruktiv nach Lösungen für Praxen und Patienten suche.

Betrüger erbeutet durch Call-Center-Masche hohe Geldsumme Bei einem Telefonbetrug im Rhein-Pfalz-Kreis hat ein Unbekannter knapp 10.000 Euro erbeutet. Er habe einen 58-Jährigen über WhatsApp angeschrieben und behauptet, dass das Handy von dessen Enkelin defekt sei, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zugleich habe er dem 58-Jährigen eine andere Nummer genannt, unter der dieser die Enkelin angeblich erreichen könne. Später habe der Unbekannte den 58-Jährigen aufgefordert, 9664 Euro auf ein ihm unbekanntes Konto zu überweisen, was dieser auch tat. Erst nachdem der Geschädigte seine Tochter erreicht hatte, fiel der Betrug auf.