Wiederaufbau des Schlosses Putbus: „Es ist realisierbar“

Betrunkener Autofahrer rast gegen Ampel: Von Zeuge gestellt Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Ampelanlage gefahren und dann geflüchtet. Ein Augenzeuge hatte die Polizei alarmiert und wenig später den Flüchtigen selbst gestellt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

