Wieder Wachleute vor Schulen: 65.000 Euro im Monat

Frau in Wohnungsbordell getötet Ein Thaiboxer soll in Berlin-Friedrichshain eine 55-jährige Frau in einem Wohnungsbordell überfallen und ermordet haben. Gegen den 46-jährigen mutmaßlichen Täter und seinen 35-jährigen mutmaßlichen Komplizen wurde nun Anklage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Montag mitteilte. Vor dem Landgericht Berlin wird dem 46-Jährigen Heimtückemord aus Habgier sowie Raub mit Todesfolge vorgeworfen. Gegen den 35-Jährigen wurde eine Anklage wegen gemeinschaftlichen Raubes und versuchten Verdeckungsmordes durch Unterlassen erhoben.

Kritik an Hochhausplänen der CDU Die CDU-Fraktion will angesichts des Wohnungsmangels in Berlin stärker auf Hochhäuser setzen. Daran gibt es allerdings Kritik - und diesmal nicht aus den Reihen der Opposition.