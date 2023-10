Wieder mehr Erwerbstätige in Thüringen

Die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen hat sich 2022 erstmals seit drei Jahren wieder leicht erhöht. Im vergangenen Jahr hatten im Schnitt mehr als 1,024 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat und damit 6000 mehr als 2021, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das sei ein Plus von 0,6 Prozent. Deutschlandweit stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zu 2021 um 1,4 Prozent.

Vor allem im Gastgewerbe und in der Industrie wurden im vergangenen Jahr in Thüringen mehr Mitarbeiter beschäftigt. Mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent oder 1900 Erwerbstätigen fiel der Anstieg im Gastgewerbe am größten aus. Das verarbeitende Gewerbe beschäftigte ebenfalls 1900 Mitarbeiter mehr (plus 0,9 Prozent). Hingegen seien im Baugewerbe 1100 Arbeitsplätze verloren gegangen, hieß es. Das entspreche einem Minus von 1,6 Prozent.

Die Erwerbstätigenzahl war in Thüringen seit 2019 stetig zurückgegangen.