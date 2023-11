Wieder mehr Angriffe auf Flüchtlinge in Brandenburg

Mehr zum Thema

Satireaktion für AfD-Verbot vor Kanzleramt Die Satire- und Politikinitiative Zentrum für politische Schönheit hat vor dem Kanzleramt in Berlin eine Aktion für ein AfD-Verbot gestartet. Die Gruppe präsentierte dort am Montagmorgen Fotomontagen, auf denen etwa der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke hinter Gitterstäben zu sehen ist. Zudem wurden bei der Aktion zahlreiche Zitate über Lautsprecher abgespielt. Sie wurden als Beweisstücke präsentiert, die ein AfD-Verbot begründen sollen.