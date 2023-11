„Besonders für Frauen wäre es gut, wenn offener über Gehälter gesprochen werden würde. Die verdienen nämlich statistisch gesehen in Vollzeitjobs immer noch sieben Prozent weniger als Männer. Wenn ich weiß, was ein anderer verdient, der denselben Job macht und die gleiche Leistung erbringt, kann ich natürlich besser verhandeln“, sagt RTL-Finanzexpertin Susanne Althoff.

„Anders als viele Menschen in Deutschland denken, ist es übrigens juristisch nicht verboten, über das Gehalt zu sprechen. Viele Verschwiegenheitsklauseln in Verträgen sind unwirksam“, so Althoff. Der Arbeitgeber könne das nur verbieten, wenn er ein berechtigtes Interesse begründen kann.

Laut dem Entgelttransparenzgesetz ist der Arbeitgeber sogar verpflichtet, offen zu legen, wie viel vergleichbare Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen verdienen. „Allerdings muss das von den Arbeitnehmern aktiv angefragt werden. Deshalb wird die Option selten gezogen“, sagt Althoff.

Seiten wie „Gehalt in Deutschland“ bringen mehr Transparenz in die Gehaltstrukturen deutscher Unternehmen. Es wird Zeit, dass wir mehr übers Gehalt sprechen.

Deutschland zeigt seine Gehaltszettel. Und was verdienen Sie? Schicken Sie ein Foto Ihres Gehaltszettels mit Angaben zu Ihrem Beruf, Alter und Steuerklasse wimo@rtl.de. Die Eingaben werden vertraulich behandelt.