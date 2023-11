Wer in deutschen Innenstädten unterwegs ist, wird an ihnen nicht vorbeikommen: Sonderpostenmärkte. Fans von Action, Tedi und Co. gibt es mittlerweile viele. Besonders beliebt ist aktuell die niederländische Handelskette Action. 500 Filialen gibt es allein deutschlandweit. Aber wie verdienen die Läden trotz enormer Niedrigpreise eigentlich ihr Geld?

Die Antwort kennt Verbraucherexperte Ron Perduss: „Weil die in Europa tausende Filialen haben, auf Masse ausgelegt sind und die Produkte in der Regel billig in China produziert werden. Wenn man dann 10.000 oder 20.000 Artikel kauft, gibt man auch nicht so viel Geld aus.“

Doch dass die Produkte nicht aus Europa stammen, hat noch mehr Konsequenzen, als nur den Preis. Was man vor dem Kauf unbedingt wissen sollte: Das sehen Sie oben im Video. (lkö)