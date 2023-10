Wie aus Worten Taten werden

Junge Menschen haben den Großteil ihres Lebens noch vor sich. Damit gewinnt Zukunft eine besondere Bedeutung für sie. Nur wenn Kinder und Jugendliche Rahmenbedingungen vorfinden, in denen sie sich zu selbstbestimmten Persönlichkeiten entwickeln können, sind sie in der Lage, ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen. Darum liegt es dm am Herzen, junge Familien und Kinder zu fördern.