WhatsApp-Nutzer dürften über diese Nachricht alles andere als begeistert sein.

Von Urlaubsfotos über Geburtstagsgrüße bis hin zu Konzert-Videos – WhatsApp beherbergt für viele Nutzer wahnsinnig viele kostbare Erinnerungen. Bisher mussten sich Android-Nutzer über die Speicherung dieser persönlichen Daten keine Gedanken machen, aber das wird sich nun ändern.

Wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr ab Dezember zur Kasse gebeten. Mit dieser Änderung gleichen WhatsApp und Google die Backup-Regeln an die des iPhones an, wo WhatsApp-Backups bereits auf das kostenfreie Speicherkontingent in iCloud angerechnet werden, dass sich auf 5 GB beläuft.

Lese-Tipp: BKA warnt – Üble WhatsApp-Betrugsmasche! Können wir Freunden nicht mehr trauen?