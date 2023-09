Wettereinfluss auf Insektenschwund: Kontroverse Debatte

Für Axel Ssymank vom Bundesamt für Naturschutz hat die Studie eine Reihe von gravierenden methodischen Schwächen, wie er der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Unter anderem dadurch seien keine Aussagen zur relativen Bedeutung des Insektenrückgangs aufgrund von landwirtschaftlichen Nutzungsänderungen möglich. Es stecke aber in Bezug auf Korrelationen mit Wetterextremereignissen und Klimawandel ein wahrer Kern in der Veröffentlichung.

Hans-Peter Piepho, Leiter des Fachgebiets Biostatistik an der Universität Hohenheim, sagte zu der Untersuchung: Keinesfalls sollte aus der Studie geschlossen werden, dass Wetterphänomene alleine den dramatischen Verlust an Insektenbiomasse in der Hallmann-Studie erklären können. Auch wenn das Team um Müller einen großen Einfluss der Witterung auf die Insektenbiomasse nachweise, bedeute dies nicht, dass andere Faktoren wie der Pestizideinsatz und die Änderung der Landnutzung nicht ebenfalls einen großen Einfluss haben können.

Christoph Scherber vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn bewertet die Studie sehr kritisch, sie bringe keinerlei neue Erkenntnisse. Die Autoren würden zu einfache Modelle präsentieren und dabei die nachweislich wichtigen Einflussgrößen - insbesondere Landnutzung - außen vor lassen. Die aktuelle Studie ist in ihrer Kernaussage absolut fatal und hätte von «Nature in dieser Form nicht publiziert werden sollen.»

Für Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle/Saale stellt die Studie einen einen wesentlichen Erkenntnisgewinn dar. Allerdings sieht er bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt, darunter den Pestizideinsatz. Wir kommen nicht umhin, den Klimawandel, die Landnutzung und den Verlust von Biodiversität gemeinsam zu denken und anzugehen, resümiert Settele.

Grundsätzlich sei klar, dass Insektenpopulationen stark vom Wetter abhängig seien, sagte Johannes Steidle, Direktor des Zoologischen und Tiermedizinischen Museums der Universität Hohenheim. Dennoch sieht er als Hauptverursacher des Insektensterbens die Intensivierung der Landwirtschaft an. Daran ändert auch diese aktuelle Studie nichts.