Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen an der Ostseeküste

Es wird ungemütlich in Schleswig-Holstein. Jedenfalls, was das Wetter angeht. Sturm und Regen machen klar: Der Sommer ist vorbei.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor orkanartigen Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Die Warnung gilt von Freitag 12.00 Uhr bis Samstag 2.00 Uhr, teilte der DWD am Donnerstag auf seiner amtlichen Warnkarte im Internet mit.

Für die Nordseeküste gilt eine Warnung vor stürmischen Böen mit Windgeschwindigkeiten von 50 bis 70 Kilometern pro Stunde seit Mittwochnachmittag. Im größten Teil Schleswig-Holsteins erwartet der DWD Dauerregen von Freitagmittag bis in die Nacht zu Samstag mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Litern je Quadratmeter. Am Samstag soll sich das Wetter beruhigen. Der Wind soll ab Mittag von östliche auf südwestliche Richtungen drehen und im Binnenland schwach bis mäßig und an der See frisch bis stark wehen.