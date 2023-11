Wetterdienst: Herbst in Berlin außergewöhnlich mild

Mehr zum Thema

62-jähriger Mann und 49-jährige Frau tot aufgefunden Die Polizei hat in einer Wohnung in Herzberg (Elbe-Elster) eine 49-jährige Frau und einen 62 Jahre alten Mann tot aufgefunden. Die Beamten seien am Dienstag über den Notruf informiert worden, dass in der Wohnung im Stadtteil Friedersdorf zwei Leichen lägen, teilte die Polizeidirektion Süd am Mittwoch mit. Nachdem die Feuerwehr die Wohnungstür geöffnet hatte, fanden die Polizeibeamten die beiden leblosen Personen mit Schnitt- und Stichverletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Berliner Klima-Sondervermögen kommt nicht mehr dieses Jahr Das fünf Milliarden Euro große Sondervermögen für Klimaschutzmaßnahmen in Berlin kommt nicht mehr dieses Jahr. Die Senatsverwaltung für Finanzen will zunächst mit einem Gutachten abklären, welche Auswirkungen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt für das geplante Sondervermögen hat. Das teilte Finanzsenator Stefan Evers am Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mit. Er halte es für ein Gebot der Gründlichkeit, sich die Zeit zu nehmen, das Urteil aus Karlsruhe ausführlich zu beleuchten, sagte der CDU-Politiker.