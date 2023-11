Wetterdienst: Herbst 2023 zweitwärmster in Thüringen

Mehr zum Thema

Kompromisssuche: CDU-Chef lädt Ramelow zu Haushalt ein Die Kompromisssuche zum Landeshaushalt 2024 geht weiter. Der Oppositionsführer im Landtag, CDU-Fraktionschef Mario Voigt, kündigte am Mittwoch an, dass er Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) noch in dieser Woche einladen werde, um eine Lösung zu finden. Es laufe auf Freitag als möglichen Gesprächstermin hinaus, so Voigt. Er wolle Ramelow darlegen, welche Ergebnisse die Prüfung der Regierungsvorschläge zur Nachbesserung des Etats ergeben haben und wo Einigungsmöglichkeiten bestehen.

