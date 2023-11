Wetterdienst: Glätte und Schnee in Hessen erwartet

In Hessen bleibt es in den kommenden Tagen winterlich. Vielerorts ist mit Glätte und teils mit Schnee zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Am Mittwoch soll es gebietsweise Schneeschauer geben, in tiefen Lagen gehen diese ab dem Vormittag in Schneeregen über. Die Höchstwerte liegen zwischen ein und vier Grad, in höheren Lagen bleibt es kälter.

Im Taunus, der stark vom Wintereinbruch betroffen war, kehrte nach Angaben eines Polizeisprechers in Wiesbaden wieder eine Normalisierung beim Verkehr ein. Verbreitet seien Streufahrzeuge im Einsatz. Verkehrsunternehmen empfahlen Reisenden vor Fahrtantritt, angesichts möglicher Einschränkungen ihre Verbindungen zu überprüfen.

Noch gesperrt sind den Polizeiangaben zufolge die Landstraße 3011 bei Eppstein (Main-Taunus-Kreis) sowie die Landstraße 3319 bei Glashütten-Schloßborn (Hochtaunuskreis). Gelegentlich komme es darüber hinaus aufgrund von herabfallenden Ästen zu kurzzeitigen Sperrungen anderer Straßen, hieß es. Die Polizei war auch im Einsatz, um Autofahrer daran zu hindern, Absperrungen zu verschieben.

In der Nacht zum Donnerstag soll es vor allem in Nordhessen vereinzelt schneien, gebietsweise wird es glatt auf den Straßen. Am Donnerstag bleibt es den Meteorologen zufolge meist niederschlagsfrei. Im Maintal und südlich davon soll aber teils Schnee oder Schneeregen fallen. Nachts ist wegen Glätte verbreitet Vorsicht auf den Straßen geboten. Am Freitag geht es bei maximal ein Grad vielerorts mit leichtem Schnee und Glätte weiter.