Wetter in Hessen bleibt wechselhaft

Zur Mitte der Woche wird das Wetter in Hessen zunehmend wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, startet der Mittwoch zunächst heiter, bei Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. Von Südwesten breiten sich über den Tag jedoch dichtere Wolkenfelder nach Nordosten aus.

Am Abend soll es im Südwesten dann regnen. In Hochlagen kann es vereinzelt sogar zu Sturmböen kommen. In der Nacht zum Donnerstag ist es ebenfalls bedeckt und regnerisch. Die Temperatur fällt auf Tiefstwerte zwischen 11 und 6 Grad.

Am Donnerstag bleibt es dann weiterhin stark bewölkt, mit Regen im Süden ab Mittag. Die Temperatur steigt über Tag auf Werte zwischen 14 und 17 Grad. Zum Ende der Woche bleibt es dann sowohl tagsüber als auch nachts bewölkt und regnerisch, so die Vorhersage der Meteorologen. Am Freitag werden bei frischem Wind Höchsttemperaturen zwischen 9 und 15 Grad erreicht. Im Bergland wird es dagegen stürmisch.