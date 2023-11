Wetter im Norden bleibt bis zum Wochenende winterlich

Schneefälle, Kälte und Dauerfrost: In Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen winterlich. Es geht winterlich weiter, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochvormittag der Deutschen Presse-Agentur. Das reißt jetzt so schnell nicht ab. Ein Tief sorge für diese winterlichen Verhältnisse. Es schneie in Hamburg und in Teilen Schleswig-Holsteins, vor allem südlich des Nord-Ostsee-Kanals.

Die kommende Nacht werde sehr kalt, sagte die Meteorologin weiter. In Hamburg würden Tiefstwerte zwischen minus fünf und minus sieben Grad erwartet. Außerhalb der Hansestadt in den Randbezirken könne es bis minus acht Grad heruntergehen. Gerade im Binnenland Schleswig-Holsteins ist strenger Frost wahrscheinlich mit lokalen Temperaturen bis minus 11 Grad. Bis zum Wochenende könne es örtlich immer wieder schneien. Man müsse mit glatten Straßen rechnen. Vorsicht ist da auf jeden Fall geboten.