"Wetten, dass..?": Schweighöfer und Schweini veräppeln Gottschalk

Bevor der Ex-Bayern-Star mit Ehefrau Ana Ivanovic (36) in Offenburg die Bühne betrat, bezeichnete Gottschalk nämlich den Schauspieler Matthias Schweighöfer, der den Trailer zu seinem neuen Film "Girl You Know It's True" im Gepäck hatte, irrtümlich als Matthias Schweinsteiger.

Offenbar noch auf der Bühne der ZDF-Sendung nahmen Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer als Reaktion auf Gottschalks kleinen Fauxpas gemeinsam ein humoristisches Video auf, das sowohl das ZDF als auch Schweighöfer selbst auf Instagram teilten. Schweinsteiger und Schweighöfer stellen sich im Clip zunächst gemeinsam als "Matthias Schweinsteiger" vor. "Matthias Schweinsteiger, Schweighöfer, verheiratet bis ans Lebensende", scherzt Fußballmeister Schweinsteiger anschließend weiter, bevor Schauspieler Schweighöfer erklärt: "Wir sind einfach die S-C-H-Ws."

"Gestatten, Matthias Schweinsteiger! Wir wünschen frohe Schweihnachten!", heißt es noch im dazugehörigen Post-Text. Über 32.000 Mal ist der humoristische Spontan-Beitrag auf Instagram bis zum Sonntagmittag bereits mit einem Like versehen worden. Auch in der Kommentarspalte gibt es viel Lob. "Die beiden gehen genau richtig mit dem 'Versprecher' um. Mit Humor! Sehr sympathisch!", heißt es da etwa. Ein weiterer User kommentiert: "Das Schweigen der Männer."

Ex-Tennisstar Ana Ivanovic, die seit 2016 mit Bastian Schweinsteiger verheiratet ist, griff Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?"-Versprecher ebenfalls mit einem augenzwinkernden Instagram-Post auf. Zu einem Bild, auf dem sie mit ihrem Ehemann Schauspiel-Star Schweighöfer in die Mitte nimmt, schreibt die ehemalige Nummer-eins der Tennis-Welt: "Willkommen in der Familie, Matthias Schweinsteiger", gefolgt von einem lachenden Emoji.

spot on news