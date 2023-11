Am Samstagabend begrüßt Thomas Gottschalk die „Wetten, dass..?“-Fans live aus Offenburg. Die Stadt in Baden-Württemberg hat eine lange „Wetten, dass..?“-Geschichte. Bereits zehn Mal fand die ZDF Show hier statt. Nur in Basel und Saarbrücken war die Sendung öfter zu Gast.

Insgesamt kommt die Show auf 20 Veranstaltungsorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem hat es bereits Sonderausgaben im Sommer gegeben. Unter anderem dabei: Mallorca, die Türkei, das Disneyland in Paris und offene Amphitheater in Deutschland.