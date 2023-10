Westküstenleitung offiziell in Betrieb genommen

Mehr zum Thema

Windhose richtet Schäden in Ortschaft bei Lübeck an Eine Windhose hat in der Nacht zum Samstag schwere Schäden in der Ortschaft Cashagen (Ostholstein) bei Lübeck angerichtet. Es seien mehrere Dächer abgedeckt und Bäume umgerissen worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Ein Baum sei auf das Feuerwehrgerätehaus der 300-Einwohner-Gemeinde gestürzt.

Verletzte bei Unfall auf A7: Vier Autos zusammengestoßen Bei einem Unfall auf der A7 Hamburg-Flensburg sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden. Nahe dem Kreuz Rendsburg seien auf der Fahrbahn in Richtung Flensburg vier Autos zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Es seien zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Norden war zunächst komplett gesperrt, dann konnten Autos an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Fahrzeuge stauten sich auf über sechs Kilometer, wie es hieß.

RTL