Westfalen-Lippe in Zahlen: Neues Internetportal

Studentin kehrt mit Luxuswaren aus Dubai zurück Eine Studentin aus Dortmund ist mit Luxuswaren im Wert von fast 74.000 Euro am Düsseldorfer Flughafen aufgefallen. Die 22-Jährige hatte nach ihrer Rückkehr aus Dubai den Zollbereich durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollen, berichtete der Zoll am Dienstag in Düsseldorf.

300.000 Euro Schaden: Haftbefehle gegen E-Bike-Bande Die Polizei im Sauerland hat eine Bande von E-Bike-Dieben hochgenommen. Gegen mehrere Personen seien Haftbefehle erlassen worden, teilte die Polizei in Arnsberg am Dienstag mit. Die Bande soll Einbrüche in Fahrradgeschäfte begangen und es dabei auf E-Bikes abgesehen haben. Insgesamt soll ein Beuteschaden von ungefähr 300.000 Euro entstanden sein.