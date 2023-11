Wernigerode eröffnet Zeit der Weihnachtsmärkte

Mehr zum Thema

Haushaltsurteil: Koalition trifft sich zu Sondersitzung Die schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung in Magdeburg zusammen. Hintergrund des kurzfristig anberaumten Koalitionsausschusses sind die Auswirkungen des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhr.

Im Harz stürmischer Donnerstag erwartet: Orkanböen möglich Dem Harz steht ein stürmischer Donnerstag bevor. Der Deutsche Wetterdienst gab am Mittwoch eine Wetterwarnung für den Kreis Harz-Bergland heraus. Im Oberharz seien Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Kilometer pro Stunde möglich, hieß es. Bäume könnten entwurzeln werden und Äste und Gegenstände herabstürzen. Der DWD riet, in Lagen über 1000 Metern den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden. Erst am Freitagmorgen werde eine leichte Abschwächung erwartet.