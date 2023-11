Werkstatt lagert Reifen - und verschwindet in Versenkung

Mehr zum Thema

Neue Hoffnung für ICE-Bahnhof am Münchner Flughafen Die seit über drei Jahrzehnten diskutierte Anbindung des Münchner Flughafens an das Fernbahnnetz der DB könnte doch noch Wirklichkeit werden. Ende November soll der Bundesrat über einen Gesetzentwurf abstimmen, in dem die ICE-Ausbaustrecke Ingolstadt - München mit Anbindung des Flughafens München als Vorhaben des potenziellen Bedarfs im Schienenwege-Bedarfsplan vorgesehen ist.