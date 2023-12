Werder weiter vorsichtig: Richtiger Keita erst 2024

Mehr zum Thema

Bürger machen Ort jedes Jahr zum Weihnachtsdorf Nachts ist es dieser Tage schon von der Autobahn zu sehen: Das ostfriesische Dorf Bingumgaste verwandelt sich jedes Jahr in der Adventszeit in ein hell erleuchtetes Weihnachtsdorf. Wie es dazu kam.

59-Jähriger überschlägt sich bei Überholmanöver Ein 59-Jähriger Mann hat sich bei einem Überholmanöver mit seinem Auto bei Oldenburg überschlagen und schwer verletzt. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, kam der Fahrer am Donnerstagabend beim Überholen eines vorausfahrenden bislang unbekannten Autos vermutlich aufgrund von Gegenverkehr nach links von der Straße ab. Nach dem Überschlag kam sein Auto stark beschädigt quer auf der Straße zum Stehen. Die Verletzungen des Mannes seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich, hieß es. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer und weiteren Unfallzeugen.