Großeinsatz an Schule in Salzgitter beendet Die Polizei hat den Großeinsatz an einem Gymnasium in Salzgitter beendet. Die Einsatzkräfte stellten die Durchsuchung der Schule mit einem Suchhund am Dienstagmittag ein, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Schon kurz zuvor gab es Entwarnung für die betroffenen Schülerinnen und Schüler. Ein Kind erlitt laut Polizei einen Schock und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Antrag auf Fortsetzung der Primatenversuche abgelehnt Der Bremer Senat hat die Fortsetzung der umstrittenen Affenversuche an der Universität der Hansestadt abgelehnt. Die Belastung der Versuchstiere könne durch den angestrebten Erkenntnisgewinn nicht gerechtfertigt werden und das Versuchsvorhaben sei damit ethisch nicht vertretbar, teilte eine Sprecherin der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz am Dienstag mit. Der Neurowissenschaftler Andreas Kreiter hatte einen Neuantrag auf Fortsetzung der Versuche Raumzeitliche Dynamik kognitiver Prozesse des Säugetiergehirns an Primaten gestellt. Kreiter unternimmt neurologische Studien an Makaken und untersucht dabei Mechanismen, die der Verarbeitung von Information im Gehirn zugrunde liegen.