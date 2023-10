Werder bangt vor Hoffenheim-Spiel um Deman und Stark

Mehr zum Thema

Einsatz am Emder Hafen: Binnenschiff auseinandergebrochen Ein Binnenschiff ist am Donnerstagmittag im Emder Hafen aus zunächst unklarer Ursache beim Beladen am Südkai auseinandergebrochen und auf den Grund gesunken. Alle Besatzungsmitglieder konnten sich laut Angaben der Wasserschutzpolizei unverletzt an Land retten. Rettungsdienste und Feuerwehr seien vor Ort, hieß es. Laut einem Sprecher der Wasserschutzpolizei habe es ein lautes Knacken gegeben und dann sei das Schiff durchgebrochen. Die Feuerwehr habe nun Ölsperren errichtet, um das Austreten von Schadstoffen in den Hafen zu verhindern.

40 Jahre alter Radfahrer von Auto angefahren und gestorben Ein Radfahrer ist in Twist im Emsland von einem Auto angefahren worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 40-Jährige habe mit seinem Rad am Dienstagnachmittag eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines Wagens hatte den Angaben nach ein vor ihm haltendes Auto überholen wollen und fuhr dabei den Radler an. Die Fahrerin des haltenden Autos hatte demnach eine Person aussteigen lassen. Die Unfallaufnahme ging über mehrere Stunden.