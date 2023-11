Werbung für Erzieherberuf: Nachwuchsfachkräfte gesucht

Mehr zum Thema

Ermittlungen gegen mutmaßlichen Rechtsextremisten dauern an Im Fall eines 18-jährigen mutmaßlichen Rechtsextremisten aus Hessen, der einen möglichen Anschlag geplant haben soll, dauern die Ermittlungen an. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag, dass der Beschuldigte deutscher Staatsangehöriger sei, die Ermittler wollten auf Nachfrage aber keine weiteren Details mitteilen. Der junge Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg sitzt in Untersuchungshaft, wie die Behörde am Montag mitgeteilt hatte.