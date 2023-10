Es ist eine Geschichte ganz nach Günther Jauchs Geschmack, die seine Kandidatin Miriam Völlmecke da erzählt. Bis heute fährt sie einen alten Golf Plus, Baujahr 2007. Der Wagen gehörte ihrem verstorbenen Opa und als Nesthäkchen der Familie, so erzählt sie jetzt Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“, durfte sie das gute Stück bekommen. „Ich fahre das so lange, bis es keinen Meter mehr tut“, habe sie 2013 gesagt. Und genau das tut sie bis heute – und Opas Brille ist im Handschuhfach immer dabei.

Apropos Handschuhfach! Auch Günther Jauch hat in seiner kleinen Oldtimer-Sammlung ein ganz besonderes Auto. „Ich rede jetzt über eins von denen, die ich habe“, beginnt er seinerseits zu erzählen. „Das Auto ist das letzte Auto von Horst Tappert gewesen. Und was lag da im Handschuhfach?“, spannt Jauch seine Kandidatin auf die Folter. Die Antwort gibt’s im Video und so viel sei verraten: Eine Brille war es nicht.

„Windsorblau metallic mit cremefarbenen Ledersitzen…!“, geht die Schwärmerei dann weiter und Jauch frotzelt: „Und Sie haben nur so Velours, ne?“ Die Farbe von Jauchs Sitzen: Magnolie. Die der Sitze seiner Kandidatin: blau-grau. Irgendwie ein bisschen wie beim Auto-Quartett. Und so richtig schön nostalgisch! (gdu)