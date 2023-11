Weniger Waldbrände in 2023: Planung für Kompetenzzentrum

Zwei Wochen loderten im Sommer die Flammen auf einem munitionsbelasteten Gelände in Jüterbog. Doch verglichen mit dem Rekordjahr 2022 verlief diese Waldbrandsaison glimpflich. Trotzdem plant die Landesregierung eine bessere Brandbekämpfung.

Brandenburg hat eine eher glimpflich verlaufene Waldbrandsaison hinter sich. Es gab in diesem Jahr 244 Waldbrände - nicht einmal halb so viele wie im Rekordjahr 2022, wie Agrar- und Forstminister Axel Vogel (Grüne) am Donnerstag in Potsdam sagte. Ein Grund: Es hat mehr geregnet. Dennoch war der Sommer 2023 in Brandenburg laut Deutschem Wetterdienst im bundesweiten Vergleich am trockensten.

Die Landesregierung will angesichts möglicher neuer Dürresommer und des Klimawandels die Waldbrand-Bekämpfung verbessern. Innen- und Forstministerium wollen den Aufbau eines neuen Waldbrand-Kompetenzentrums voranbringen und haben die Planungen dafür fortgesetzt. Am Donnerstag war ein erstes Arbeitstreffen in Potsdam angesetzt, ein Aufbaustab soll eingesetzt werden. Das sagte der Leiter der Obersten Forstbehörde, Carsten Leßner, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Waldbrand-Kompetenzzentrum, das im Januar dieses Jahres angekündigt worden war, soll es etwa um Prävention, die Planung von Einsätzen und eine bessere Koordinierung unter den Organisationen gehen. Als möglicher Standort war Wünsdorf im Gespräch. Zudem sollen drei neue Spezialfahrzeuge zur Gefahrenabwehr etwa bei Bränden auf munitionsbelasteten Gebieten beschafft und laut Innenministerium 2024 zur Verfügung stehen.