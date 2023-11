Weniger Tiere in Thüringen geschlachtet

Mehr zum Thema

Einigung: Migrationsaufgaben neu in der Regierung verteilt Teile der Aufgaben des Thüringer Migrationsministeriums übernimmt künftig das Innenministerium. Darauf hat sich nach Angaben der Staatskanzlei von Freitag die rot-rot-grüne Regierungskoalition geeinigt. Die Mitglieder des Kernkabinetts verständigten sich in Übereinstimmung mit den drei Koalitionsparteien darauf, dass die Zuständigkeit für die Aufgaben «Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen sowie Ausländer- und Asylrecht» vom Migrations- in das Innenministerium wechseln, heißt es in der Mitteilung.

2,5 Millionen Euro für Denkmal für Friedliche Revolution Für ein Denkmal als Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989 in Leipzig stellt der Bund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dies habe der Haushaltsauschuss des Bundestages in der Nacht zu Freitag entschieden, wie aus einer Mitteilung des Leipziger Bundestagsabgeordneten Holger Mann (SPD) von Freitag hervorgeht. Das Denkmal soll auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz am Innenstadtring entstehen, wo sich die Menschen im Herbst 1989 versammelt hatten.