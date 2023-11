Weniger Studierende in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der Studierenden in Sachsen-Anhalt ist zurückgegangen. Nach vorläufigen Zahlen sind im Wintersemester 2023/2024 an den Hochschulen des Landes 56.436 Menschen eingeschrieben. Das seien 1902 beziehungsweise 3,3 Prozent weniger als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit.

In diesem Jahr immatrikulierten sich in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge 8344 Studentinnen und Studenten erstmals für ein Studium an einer deutschen Hochschule. Das waren 275 beziehungsweise 3,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit stieg die Studienanfängerzahl erstmals wieder, nachdem sie sich seit 2018 rückläufig entwickelt hatte. Damals waren es 10.049 Studienanfängerinnen und Studienanfänger und damit 1705 mehr als im aktuellen Studienjahr 2023.