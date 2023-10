Weniger Studierende in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zahl der Studentinnen und Studenten in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr gesunken. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch waren im Wintersemester 2022/2023 an den Hochschulen des Landes 38.380 Studierende eingeschrieben und damit 1,7 Prozent weniger als im Jahr davor. Davon hatten sich den Angaben zufolge 23.170 Studierende für die beiden Universitäten des Landes in Rostock und Greifswald entschieden - ein Plus von 0,6 Prozent. Die Fachhochschulen büßten hingegen ein. Daten für das gerade begonnene Wintersemester 2023/24 liegen dem Amt noch nicht vor.