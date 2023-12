Weniger Jugendliche nach Alkoholmissbrauch im Krankenhaus

Die Zahl der jugendlichen Rauschtrinker ist in Hessen deutlich gesunken. Im Jahr 2022 wurden in dem Bundesland 668 Kinder und Jugendliche nach übermäßigem Alkoholkonsum in einer Klinik behandelt - das ist ein Rückgang im Vergleich zum Jahr davor um rund neun Prozent, wie die Krankenkasse DAK in Frankfurt nach einer Auswertung aktueller Daten des Statistischen Landesamtes mitteilte. Es waren etwas mehr Jungen als Mädchen betroffen, der Rückgang der Patientenzahlen betraf fast alle Altersklassen. Bei den Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren stagnierte die Zahl auf dem Vorjahresniveau.

Insgesamt waren deutlich weniger Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung in den Krankenhäusern behandelt worden als im letzten Vor-Corona-Jahr: 2019 lag ihre Zahl bei 1249. Registriert wurden für die Statistik Patienten im Alter zwischen 10 und 19 Jahren, die in Hessen wohnen und vollstationär in einem deutschen Krankenhaus aufgenommen worden waren.

Nach wie vor ist jede Alkoholvergiftung eines jungen Menschen eine zu viel, sagte die DAK-Landeschefin Britta Dalhoff. Deshalb setze man die Alkohol-Präventionskampagne Bunt statt blau auch 2024 fort, um auf die Gefahren von Alkoholkonsum aufmerksam zu machen. Bei dieser Aktion werden die besten Plakatideen von Schülerinnen und Schülern zum Thema Rauschtrinken prämiert - so soll auf die Gefahren von Alkohol aufmerksam gemacht werden.