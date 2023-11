Weniger Jugendliche mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus

Mehr zum Thema

THW-Zentrallager für Auslandseinsätze zieht um nach Hilden Das Zentrallager des Technischen Hilfswerks für Auslandseinsätze wechselt von Mainz nach Hilden bei Düsseldorf. Der Umzug des Materials in die Stadt im Rheinland sei fast abgeschlossen, berichtete das THW (Bonn) am Donnerstag. Bei Einsätzen der Auslandseinheiten werde das benötigte Material somit künftig aus dem Hildener Logistikzentrum schwerpunktmäßig über den Flughafen Köln/Bonn zu den Einsatzorten der Welt gebracht. Seit 2021 gebe es eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem THW und dem Flughafen Köln/Bonn.