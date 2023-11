Weniger Haushaltsabfälle in Hessen

Mehr zum Thema

Landrat ruft nach Schneechaos zum Zuhausebleiben auf Nach dem Wintereinbruch mit zahlreichen Unfällen und Straßensperrungen sollen die Menschen im Rheingau-Taunus-Kreis an diesem Dienstag zu Hause bleiben. Mein dringender Appell: Bleiben Sie am Dienstag unbedingt zu Hause. Bitte unternehmen Sie auch keine Spaziergänge im Wald: Es besteht akute Lebensgefahr durch Astbruch und umstürzende Bäume, sagte der Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis, Sandro Zehner (CDU), laut einer Mitteilung aus der Nacht.