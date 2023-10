Weniger Hausabfälle in Thüringen als im Bundesdurchschnitt

Mehr zum Thema

Leipzigs Lukeba erstmals ins französische A-Team berufen RB Leipzigs Castello Lukeba ist erstmals in die französische Nationalmannschaft berufen worden. Der Verteidiger wurde für die Équipe Tricolore nachnominiert, teilte RB am Dienstag mit. Der erst 20 Jahre alte Lukeba kam erst in diesem Sommer von Olympique Lyon zum deutschen Pokalsieger und überzeugte zuletzt in der Innenverteidigung an der Seite seines Landsmannes Mohamed Simakan. Beide spielten bereits in der französischen U-21 zusammen. Nun nominierte Nationaltrainer Didier Deschamps Lukeba nach, da sich Axel Disasi vom FC Chelsea eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hatte. Disasi sollte ursprünglich den Ex-Leipziger und Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano ersetzen, der sich ebenfalls auf Oberschenkel verletzte.

Razzien gegen „Reichsbürger“: Durchsuchung auch in Meiningen In Koblenz stehen Angehörige einer „Reichsbürger“-Gruppe vor Gericht, die unter anderem wohl Bundesgesundheitsminister Lauterbach entführen wollten. Einige mutmaßliche Komplizen bekamen jetzt Besuch von der Polizei - auch in Thüringen.