Weniger Gerichtsvollzieher nach starkem Auftragseinbruch

Chemnitz springt in der Basketball-Bundesliga an die Spitze Die Basketballer der Niners Chemnitz haben die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Freitag auf heimischem Parkett die Rostock Seawolves mit 85:75 (42:34) und feierten damit wettbewerbsübergreifend den 13. Erfolg in Serie. Die erste und bisher einzige Saisonniederlage mussten die Sachsen am ersten Bundesligaspieltag am 27. September beim 85:90 beim amtierenden Meister Ratiopharm Ulm hinnehmen.