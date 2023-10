Weniger Bafög-Empfänger in Brandenburg

Mehr zum Thema

Studio Babelsberg rechnet mit Rückkehr von Filmproduktionen Trotz Turbulenzen im Filmgeschäft rechnet das Studio Babelsberg in Potsdam mit einer Rückkehr von Filmproduktionen. Dass Studio Babelsberg ein erfolgreiches und nachhaltiges Geschäftsmodell hat, zeigen die positiven Ergebnisse des Jahres 2022 (...), sagte das Mitglied des Vorstands der Studio Babelsberg AG und Präsidentin der Cinespace-Studios, Ashley Rice, am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Studio Babelsberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Gewinn nach Steuern von 2,8 Millionen Euro.

Migrationspolitik: CDU-Chef fordert Grüne zur Korrektur auf Die Migrationspolitik löst Kontroversen in der Regierungskoalition in Brandenburg aus. Die Grünen wollen einem härteren Kurs nicht folgen. Die CDU fordert, sie sollen ihre Blockade aufgeben.