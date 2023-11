Weniger Arbeitslose mit Handicap - nur kurze Erholung?

Mehr zum Thema

Bahnverkehr rollt nach Oberleitungsschaden wieder Nach dem Oberleitungsschaden in Hannover ist der Bahnverkehr am Donnerstagmorgen größtenteils wieder angelaufen. Wir hatten ab 5 Uhr wieder alle Gleise am Hauptbahnhof zur Verfügung und der Betrieb konnte am Morgen weitgehend regulär anlaufen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Im Fernverkehr könne es allerdings vereinzelt noch zu Ausfällen kommen. Grund dafür seien unter anderem verspätete Zugbereitstellungen vom Vortag.