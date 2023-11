Weniger Arbeitslose in Hessen

Mehr zum Thema

Wintersportsaison auf Wasserkuppe startet Samstag Ski- und Schlittenfreuden im Schnee: Auf Hessens höchstem Berg beginnt an diesem Samstag die Wintersportsaison. Mit Blick auf die Wasserkuppe (950 Meter) in der Rhön teilte die Betreibergesellschaft am Donnerstag mit: Es herrschen perfekte Pistenverhältnisse. Am Samstag sollen die Lifte von 9.30 bis 22.00 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 18 Uhr laufen - abends jeweils mit Flutlicht. Es gibt auch einen Skiverleih. Schlittenfahrer können den Lift Wie-Li nutzen. Laut der Betreibergesellschaft sollen die Lifte je nach aktuellem Wetter auch werktags nach diesem Wochenende laufen. Ratsam sei es, vor einem Ausflug mit Skiern und Schlitten stets einen Blick auf die Website ski-und-rodelarena-wasserkuppe.de zu werfen.