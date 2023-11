Wenig neue städtische Ladesäulen in Hamburg: viele defekt

Mehr zum Thema

SH hat 1,4 Milliarden Euro an Überbrückungshilfen ausgezahlt Schleswig-Holstein hat 1,4 Milliarden Euro an Corona-Überbrückungshilfen ausgezahlt. Hinzu kommen mehr als 440 Millionen Monatshilfen, wie eine Sprecherin der Investitionsbank Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Bislang seien 32 Prozent der Schlussabrechnungen für die Überbrückungs- und Monatshilfen eingegangen, zu erwarten seien 26.000. Auf dieser Basis ist den Angaben zufolge bei knapp einem Drittel von Rückforderungen auszugehen - die Größenordnung liegt in einer Spanne von voraussichtlich 2000 bis 7000 Euro.