Weltzeituhr mit Farbe besprüht: Reinigungsarbeiten gestartet

Polizei stellt mehrere unerlaubt Einreisende fest Die Polizei hat in Frankfurt (Oder) und in Südbrandenburg nach der Wiedereinführung fester Grenzkontrollen mehrere unerlaubt Einreisende festgestellt. 27 Menschen seien an der Frankfurter Stadtbrücke und in umliegenden Stadtteilen aufgehalten worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Dabei handelte es sich um 25 Männer und 2 Frauen aus Bangladesch, China, Indien und Syrien. Im Süden Brandenburgs griff die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht zum Dienstag fünf iranische Staatsangehörige auf.