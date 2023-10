Weltwirtschaftsforum will Ableger nach Berlin bringen

Das Schweizer Weltwirtschaftsforum (WEF) will in Berlin einen Ableger für digitale Verwaltungen gründen. Das neue Center soll am GovTech-Campus des Bundesinnenministeriums in der Hauptstadt angesiedelt werden, wie die Senatskanzlei am Montag mitteilte. GovTech steht für Government-Technology (deutsch: Verwaltungstechnologie). Eine entsprechende Absichtserklärung habe das WEF vergangene Woche mit der Berliner Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, unterzeichnet. Der Campus gilt als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Tech-Unternehmen und der Regierung.

Das WEF ist eine Stiftung und eine Lobby-Organisation mit Hauptsitz im schweizerischen Cologny. Bekannt ist das Forum vor allem für sein jährlich stattfindendes Jahrestreffen in Davos.

Zum Zeitplan des WEF-Centers in Berlin wurde zunächst nichts bekannt. Die Zusammenarbeit mit dem GovTech-Campus soll in den kommenden Monaten besprochen und beim nächsten Weltwirtschaftsforum in Januar in Davos vorgestellt werden, hieß es.