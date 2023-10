Weltkriegsgranate in Niederbreitbach entdeckt

Mehr zum Thema

Israelische Flaggen von Fahnenmast gestohlen In Ludwigshafen sind gehisste israelische Flaggen gestohlen worden. Diese seien an der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke und am Rathausplatz angebracht gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie wurden zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag entwendet.