Weltkriegsbombe in Zweibrücken erfolgreich entschärft

Explosionsgefahr bei Drogenherstellung: Drei Festnahmen Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die in einer Halle in Neuwied Amphetamin hergestellt haben sollen. Gegen die Männer sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Opposition kritisiert Regierung wegen Ford-Arbeitsplätzen Scharfe Kritik hat die oppositionelle CDU an den Bemühungen der saarländischen Landesregierung um die Sicherung Tausender Arbeitsplätze des Ford-Werkes in Saarlouis geübt. Diese Landesregierung regiert völlig unprofessionell, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Toscani.