Weltkriegsbombe in Stuttgart entschärft

Streit mit Schreckschusspistole eskaliert Bei einem Streit zwischen zwei Männern im schwäbischen Steinheim am Albuch soll ein 35-Jähriger mit einer Schreckschusspistole gefeuert haben. Mindestens ein Schuss habe sich am Samstagabend gelöst, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Um den Schützen zu überwältigen, sei er vom Onkel des 32 Jahre alten Kontrahenten mit einem Auto angefahren worden. Die beiden Männer und der Onkel wurden den Angaben nach leicht verletzt - nicht aber durch Schussverletzungen. Alle drei wurden vorübergehend festgenommen, kamen aber wieder auf freien Fuß.

Betrunkener prallt gegen Ampelmast und schläft ein Ein Mann ist in Bayreuth mit dem Auto gegen einen Ampelmast gefahren und eingeschlafen. Ein Taxifahrer hatte am Samstagabend beobachtet, dass der 53-Jährige Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz darauf kam der Mann von der Straße ab und prallte in den Ampelmast. Der Taxifahrer rief daraufhin die Polizei.