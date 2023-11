Weltkriegsbombe entschärft: Evakuierung aufgehoben

Mehr zum Thema

ThSV Eisenach kassiert vierte Niederlage in Folge Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat die vierte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Gegen den Tabellennachbarn HSG Wetzlar verloren die Wartburgstädter am Freitag in der Werner-Aßmann-Halle mit 23:27 (11:10) vor 2913 Zuschauern.

Ostdeutscher Regisseur Klaus Gendries ist tot Der zu DDR-Zeiten bekannt gewordene Regisseur und Schauspieler Klaus Gendries ist tot. Er sei am Dienstag in einem Krankenhaus in Berlin-Köpenick verstorben, bestätigte die Ehefrau des Regisseurs, Edda Dentges, der Deutsche Presse-Agentur auf Anfrage. Bekannt war Gendries unter anderem für die Komödien Florentiner 73 (1972) und Aber Vati! (1974). Als Schauspieler war er auch im Polizeiruf 110, bei Der Bergdoktor oder In aller Freundschaft zu sehen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.