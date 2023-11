Welt-Aids-Tag: Sorge um Ausbreitung von HIV in Osteuropa

29. November 2023 um 08:34 Uhr

In der Corona-Pandemie schien HIV in den Hintergrund gerückt. Doch Aids ist nicht überwunden. Experten berichten zum Welt-Aids-Tag über einen Anstieg der Infektionen in bestimmten Regionen Europas - ein Thema wohl auch für die Welt-Aids-Konferenz 2024 in München.