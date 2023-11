„Welcome Center“ an Magdeburger Uni wird teurer

Das neue Welcome Center auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wird teurer als geplant. Der Finanzausschuss des Landtags hat am Freitag zusätzlichen Ausgaben in Höhe rund 5,4 Millionen Euro zugestimmt, wie die Abgeordneten Kristin Heiß (Linke) und Olaf Meister (Grüne) bestätigten.

Ursprünglich sollte das Projekt 17 Millionen Euro kosten. Im April ist die Fertigstellung geplant. Die Mehrkosten in Höhe von rund 31 Prozent begründete das Finanzministerium unter anderem mit gestiegenen Material- und Baupreisen.

In dem Neubau sollen Betreuungs- und Serviceangebote der Uni gebündelt werden. Speziell richtet sich das Angebot an Studenten aus anderen Ländern und Gastwissenschaftler. Zuletzt lag der Anteil der aus dem Ausland stammenden Studierenden laut Uni bei rund 30 Prozent.