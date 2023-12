Weiterhin Sperrungen: Köhlbrandbrücke nach Wasserrohrbruch

Mehr zum Thema

Geruchsbelästigung durch Leck in Raffinerie in Hemmingstedt Ein Leck in der Raffinerie Heide in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) hat am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Die Bevölkerung wurde gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten, teilte die Feuerwehr mit. Ein Leck in einer Zuleitung zur Herstellung von Benzin habe einen Stoff freigesetzt, der zu einer extremen Geruchsbelästigung führte. Es besteht jedoch keine gesundheitliche Gefahr, sagte ein Feuerwehr-Sprecher. Die Werksfeuerwehr habe das Leck bereits abgedichtet, der Einsatz sei damit beendet. Wegen des starken Nebels habe der Geruch zunächst nicht abziehen können.

Zwei Unfälle mit Verletzten auf A1 - Stau zum Berufsverkehr Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 1 in Hamburg sind am Freitagmorgen insgesamt drei Menschen verletzt worden. Sie kamen nach Angaben der Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An der Anschlussstelle Öjendorf in Fahrtrichtung Süden war aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten während des frühen Berufsverkehrs mit Staus zu rechnen. Die Autos wurden ab der Anschlussstelle Billstedt umgeleitet.